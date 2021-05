Storia Juve e modello Atalanta. La Stampa: "Coppa Italia, sfida nella sfida"

La Stampa premette che la Coppa Italia non varrà i soldi e la soddisfazione di una qualificazione Champions, già centrata in anticipo dall'Atalanta e per il terzo anno di fila, ma stasera c'è in palio la gloria e soprattutto la storia contro una Juventus che si trova negli strani panni della sfavorita secondo gli scommettitori e nella scomoda posizione di chi si aggrappa a questa finale per salvare il salvabile. Gasperini vorrebbe coronare un percorso unico, visto dove ha preso e portato la Dea in 5 anni, potendo diventare il tecnico più anziano a vincere la sua prima Coppa Italia.