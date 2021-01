Suning valuta l'Inter un miliardo. Gazzetta dello Sport: "Nessuna ipotesi va scartata"

vedi letture

L'Inter in vendita? "Nessuna ipotesi va scartata" scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. La pandemia ha mutato ogni scenario e Suning ha dato mandato a Goldman Sachs di reperire nuove risorse sul mercato. Una trattativa è stata avviata con il fondo Bc Partners, colosso del private equity, rappresentato da Nikos Stathopoulos, responsabile degli investimenti nell’area tecnologia, media e telecomunicazioni. Il presidente Steven Zhang ha smentito categoricamente la cessione del club: l’intenzione di Suning (socio di maggioranza dell’Inter al 68,55%) è quella di farsi affiancare da un nuovo azionista di minoranza (attualmente il 31,05% è in mano al fondo LionRock), ma di questi tempi non si può scartare a priori nessuna ipotesi. L’esposizione netta di Suning, tra acquisto azioni, versamenti in capitale e prestiti, è di circa 550 milioni. Considerato che i debiti finanziari (i residui dei due bond e delle linee con le banche) sono attorno ai 375 milioni, il cosiddetto “enterprise value” dell’Inter, somma di apporti di capitale e indebitamento, sarebbe di 950-1000 milioni (escludendo l’acquisto delle vecchie azioni). Scrive ancora La Gazza: "Insomma, solo una valutazione del 100% del club vicina al miliardo di euro consentirebbe a Suning di uscire senza rimetterci. Sono tantissimi soldi, che potrebbero scoraggiare un eventuale acquirente, anche per la prospettiva di dover sostenere nell’immediato spese sicure per decine di milioni per assecondare il fabbisogno dell’Inter, la cui cassa è particolarmente sofferente (come per gli altri club) a causa del Covid: il bilancio 2019-20 si è chiuso con una perdita di 102 milioni. C’è da dire, però, che questo elemento, la necessità di dover iniettare ingenti risorse nel club, potrebbe influire anche nelle riflessioni di Suning, all’atto di una valutazione sui pro e i contro di un proseguimento dell’avventura italiana. Va da sé che un’eventuale permanenza di Nanchino in quota di minoranza ridurrebbe di conseguenza l’esborso dell’acquirente".