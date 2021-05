Superlega, la Juve rischia grosso. La Gazzetta dello Sport: "UEFA ragiona su esclusione coppe"

L'Uefa ha deferito Juventus, Barcellona e Real Madrid per non aver abbandonato la Superlega. Così facendo la Juve rischia grosso. Intanto i bianconeri insieme a Real Madrid e Barcellona minacciano gli ex alleati, scrive La Gazzetta dello Sport, chiedendo il pagamento di milioni per aver lasciato la società. Ma verso di loro sta per partire l'inchiesta disciplinare Uefa. Un procedimento per escluderli dalle coppe: in violazione dell'art. 51 dello Statuto che impedisce affiliazioni extra Uefa e per comportamento non etico. Non è difatti scontato che l'Uefa possa squalificare i club.