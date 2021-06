Tanti ci temono, tutti ci studiano. La Gazzetta dello Sport: "L'Italia spaventa l'Europa"

L'Italia è "uno spettro che si aggira per l'Europeo". A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia come avversari e bookmakers abbiano iniziato a considerare più seriamente la candidatura degli azzurri per la vittoria finale del torneo. Gli avversari ora temono la squadra di Mancini: a impressionare sono soprattutto continuità e collettivo. Nessuno attacca con una tale insistenza, e soprattutto non si vedono altre nazionali così "corte". Manca la stella, ma fin qui nessuno - conclude la rosea - ha esaltato il concetto di squadra come l'Italia.