Tardelli a La Gazzetta dello Sport: "Possesso veloce e super Barella, li battiamo così"

vedi letture

"Possesso veloce e super Barella, li battiamo così", parole di Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport. In cosa sono più forti Italia ed Inghilterra? "Loro in difesa: hanno preso solo un gol, e su punizione. Noi nella coralità in campo: quando vedi giocare l’Italia, vedi che c’è un progetto calcistico, che si segue uno spartito. La cosa migliore fatta da Mancini? Si è accorto di non avere tanti fuoriclasse e ha fatto diventare un fuoriclasse il collettivo", risponde Tardelli, a cui poi viene chiesto come si sarebbe trovato in un centrocampo con Jorginho e Verratti: "Si sarebbero trovati bene anche loro... Ma la differenza la fa Barella, anche un po’ stanco: ha giocato molto e non si è mai tirato indietro. Comunque la partita si vince lì, a centrocampo".

Come si mette in difficoltà l'Inghilterra? "Facendo il nostro possesso palla. Veloce, però, non il possesso che fa la Spagna: ci ha messo in difficoltà, ma non è il nostro. Noi lo facciamo in un altro modo", chiude Tardelli.