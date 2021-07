Tardelli su La Stampa: "Italia, ripeti il miracolo del '68 puntando sul tuo gioco"

È un Marco Tardelli ottimista quello che parla della sfida tra Italia e Belgio a La Stampa. Secondo l'ex calciatore azzurro, il vero fuoriclasse dell'Italia è il collettivo, fattore da non sottovalutare perché a molte delle grandi squadre uscite anzitempo dalla competizione clamorosamente, si può additare la mancanza del gruppo. In questo senso l'Italia può fare l'impresa: è una delle squadre che attacca di più, che recupera palla velocemente, che cambia gli uomini ma il risultato e il gioco rimangono gli stessi, e che si propone in avanti con frequenza. Chissà che non possa ripetere l'impresa del '68. Sicuramente il palcoscenico di Wembley è quello adatto per entrare, ancora una volta, nella storia.