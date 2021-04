Tardelli su La Stampa: "Nell'Italia di Mancini rivedo quella di Lippi e Bearzot"

Su La Stampa, l'ex calciatore Marco Tardelli scrive del momento della Nazionale italiana. In un paese dove tutto sembra diventato così difficile da costruire, assemblare e far funzionare - sottolinea - Roberto Mancini pare esserci riuscito: con coraggio e fantasia ha creato un gruppo extra-large con scelte spesso non condivise da parte di noi addetti ai lavori, ma portate avanti con grande fermezza. In un calcio sempre più diviso da lotte inaccettabili agli occhi degli sportivi, forse il ct è stato in grado di costruire l'ambiente ideale dove i suoi ragazzi possano sentirsi a casa. Un buon Europeo sarebbe un ottimo viatico per un Mondiale vincente e sinceramente noto molte similitudini fra i ragazzi di Mancini e quelli di Lippi e Bearzot - conclude - Vedo nei loro occhi lo stesso orgoglio di essere italiani.