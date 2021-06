Terim al Corriere della Sera: "Italia-Turchia? Spero possa essere anche la finale di Londra"

vedi letture

"Italia-Turchia? Spero possa essere anche la finale di Londra". Queste le parole di Fatih Terim al Corriere della Sera nell'edizione odierna. L'ex allenatore, tra le altre, della Fiorentina poi sottolinea: "Sarà una partita interessante in uno stadio mitico, che per il calcio è come il Madison Square Garden. Gli Azzurri ritrovano il loro pubblico, sono solidi, compatti, hanno grandi giocatori e possono arrivare fino in fondo, ma anche i turchi sono in grado di creare problemi a tutti. L'Italia è la mia seconda casa, c'è un legame, soprattutto con i fiorentini, che non si è mai spezzato e mi onora".