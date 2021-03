tmw radio Borghi: "Arthur deve essere il faro della Juve. McKennie il migliore"

Nel suo intervento a TMW Radio, Stefano Borghi, ha parlato anche dell'assenza di Arthur alla Juventus: "Per me Arthur sarebbe dovuto essere il faro, è un regista moderno. Il punto è che non manca solo lui, ma anche altri come Bonucci, Cuadrado e Dybala che dovrebbero essere la spina dorsale. Fin qui a centrocampo il migliore è stato McKennie, che ultimamente vedo appannato. Il tema infortuni non può essere sottovalutato: chiamatelo alibi, ma con tutti a disposizione Pirlo sarebbe più avanti”.