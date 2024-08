Torino, con l'Atalanta ci sarà il nuovo acquisto Borna Sosa: partirà dalla panchina

Ieri ha vestito i panni del tifoso del Torino, ma dal prossimo weekend comincerà a far vedere le sue qualità sul campo. Si tratta di Borna Sosa, difensore che i granata hanno da poco acquistato dall'Ajax. Presente a San Siro per seguire la squadra che debuttava in campionato contro il Milan, avrà tempo in questi giorni per entrare quanto prima negli schemi di Vanoli.

Un primo test sarà domenica alle 18.30 contro l'Atalanta, nella sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Come riporta Tuttosport, per la prima volta farà parte dell’elenco dei convocati e poi starà al mister torinista valutare quanti minuti concedergli. Sosa è stato preso per fare il titolare sulla corsia di sinistra, ma in estate non ha svolto la preparazione insieme agli altri calciatori dell'Ajax e quindi gli serve tempo per raggiungere la condizione di Zapata e compagni.

Un ritardo che pero non spaventa Vanoli. Il tecnico, infatti, in questi giorni gli chiederà di allenarsi dal punto di vista atletico ma lo getterà anche subito nella mischia quando ci sarà da lavorare sulla tattica. Ha fatto anche con gli altri neoacquisti Coco e Adams e, da loro due, ha avuto in breve tempo delle risposte positive.