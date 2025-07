Ufficiale Dopo l'esperienza col Torino, Sosa sbarca in Premier: è un giocatore del Crystal Palace

Il Crystal Palace ha annunciato l’acquisto del terzino sinistro croato Borna Sosa, proveniente dall’Ajax. Il calciatore ha firmato un contratto triennale, valido fino al 2028, diventando il secondo rinforzo estivo del club londinese dopo l’arrivo del portiere Walter Benítez.

Sosa, 27 anni, è un esterno mancino a tutta fascia, noto per la sua capacità di incidere sia in fase offensiva che difensiva. Ventisei presenze e 2 gol con la maglia della Croazia è stato uno dei protagonisti della cavalcata mondiale della nazionale fino al terzo posto conquistato in Qatar 2022, dove ha giocato da titolare in cinque delle sette partite disputate.

Nato e cresciuto a Zagabria, Sosa ha esordito nel calcio professionistico con la Dinamo, conquistando il double nazionale nel 2016, anno in cui giocò anche l’intera finale di Coppa di Croazia. Nel 2018 il passaggio allo Stoccarda, in Germania, dove si è imposto come uno dei migliori esterni del campionato, collezionando 35 assist e 5 gol in 115 presenze, tra cui ben 10 assist solo nella stagione 2020/21 di Bundesliga.

Nel settembre 2023 ha firmato con l’Ajax, totalizzando 25 presenze tra campionato ed Europa, prima di essere ceduto in prestito al Torino, con cui ha disputato 20 partite in Serie A la scorsa stagione. Il presidente Steve Parish ha commentato: "Crediamo che Borna sia il profilo perfetto per il Crystal Palace. Ha esperienza internazionale, qualità tecniche e versatilità. Siamo felici di accoglierlo".

Sosa ha invece dichiarato: "Sono entusiasta. Ho sentito parlare benissimo del club e non vedo l’ora di conoscere i compagni, lo staff e i tifosi. Sono davvero felice di essere qui".