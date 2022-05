Torino, il futuro del Gallo. Tuttosport: "Belotti tra proposte e prolungamento"

Il Gallo è tornato e lo ha fatto con una tripletta all'Empoli, per sancire se ancora ce ne fosse bisogno quel legame che lo tiene stretto al Torino. Se il suo futuro è ancora in fase di definizione, quello che è certo è il rapporto tra Belotti e il colore granata. I tifosi lo incitano a restare, lui ha fatto sapere nel dopo partita di Empoli che quella di quest'anno era una sfida a fare qualcosa in più, per la squadra e per Torino. Su di lui ci sono diverse squadre, tra cui l'Atalanta e la Fiorentina, oltre alla corte del Toronto che sarebbe pronto a ricoprirlo d'oro. Nulla però è ancora detto e così domani, 4 maggio, in occasione dell'anniversario della strage di Superga, i tifosi proveranno a scaldargli il cuore e chissà che il Gallo non decida di prolungare. Lo riporta Tuttosport.