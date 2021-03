Torino, il ricorso è fondato. Tuttosport: "Gravina conferma, il caso sarà risolto a maggio"

Dal presidente federale Gravina è arrivato un nuovo assist al Torino. Il numero uno della FIGC ha infatti ribadito che l'ultima parola in caso di focolai spetta alle ASL competenti, una delle quali ha impedito ai granata di affrontare la trasferta romana per fare visita alla Lazio. Diventa dunque improbo, secondo Tuttosport, sostenere che il club di Cairo abbia agito per tutelare il proprio interesse. Una vicenda destinata in ogni caso a non concludersi prima di maggio. Certa invece la data del recupero contro il Sassuolo, fissato per il prossimo diciassette marzo.