Torino, la risorsa Gineitis riparte dal Lecce: il lituano ieri in campo contro la Primavera

Pausa di campionato decisamente dolce per il Torino, in testa alla classifica a quota 7 punti in compagnia di Inter, Juventus e Udinese. La squadra ieri ha svolto l'allenamento con al seguito 3000 tifosi, che l'hanno circondata di affetto non risparmiando però le solite contestazioni alla proprietà. Grande carica dunque in vista del match casalingo di domenica prossima contro il Lecce, quando una vittoria consentirà di mantenere la vetta (anche se probabilmente in compagna di almeno un altro club).

In occasione del test con la Primavera, vinto per 3-1, sono arrivate risposte interessanti per il tecnico Vanoli. Tra queste, come riporta Tuttosport, figura il rientro a pieno regime di Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano ha giocato tutta la partitella e si candida ad avere del minutaggio nel match contro il Lecce. Magari entrando a gara in corso, perché s annuncia una sfida ostica e servono soluzioni di qualità anche dalla panchina oltre che dal 1'.