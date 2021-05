Torino, rebus portiere. Tuttosport: "Sirigu in bilico, Cragno o Sepe per l'eventuale sostituzione"

E' rebus portiere in casa Torino. Scrive Tuttosport: "Sirigu in bilico, Cragno o Sepe per l'eventuale sostituzione". Il futuro di Sirigu al Toro non è scontato, tutto dipenderà dal confronto tra Ivan Juric e il portiere granata. In caso di addio, al momento, i nomi forti sembrano essere due: Cragno del Cagliari e Sepe del Parma. Il primo ha una valutazione sui 15 milioni (più corposi bonus) e la concorrenza è folta. Il secondo sicuramente è un obiettivo più abbordabile, vista anche la retrocessione del Parma.