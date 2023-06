Torino, Singo nel mirino della Juve. La Stampa: "L'agente lo ha proposto ai bianconeri"

La Stampa fa il punto sul futuro di Singo del Torino. Il giocatore è finito nel mirino della Juventus che sta cercando un nuovo esterno destro. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024 e le trattative per rinnovare con il Toro sono in una a fase di stallo: anche per questo il procuratore di Singo ha sondato il terreno con i nuovi dirigenti bianconeri per capire le loro intenzioni. Il Toro non ha ricevuto proposte dalla Juve e aspetta di capire l’evoluzione della situazione, ma Singo non è incedibile e potenzialmente il suo prezzo è stato fissato intorno ai 13-15 milioni di euro.