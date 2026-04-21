Torna la Coppa Italia, La Provincia di Como stamani: "C'è il sogno della finale"
TUTTO mercato WEB
Come spesso accade, La Provincia di Como dedica uno spazio importante alle vicende della formazione calcistica cittadina. Nella giornata di oggi non potrebbe essere altrimenti, visto l'appuntamento di portata storica in programma per questa stasera: "Provaci ancora Como: c'è il sogno della finale".
Nerazzurri e lariani si giocano tutto al ritorno a San Siro, visto che all'andata in terra comasca è finita 0-0. La formazione di Fabregas è reduce da un periodo di flessione in campionato - con 1 punto nelle ultime 3 giornate - e punta al riscatto oltre che alla conquista di una finale storica. L'avversaria sarà la vincente tra Atalanta e Lazio.
Altre notizie Rassegna stampa
Rakitic e la ricetta per l'Italia. La Repubblica: "I talenti ci sono, rinuncino alla pasta della nonna"
Editoriale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile