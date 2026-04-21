Torna la Coppa Italia, La Provincia di Como stamani: "C'è il sogno della finale"

Come spesso accade, La Provincia di Como dedica uno spazio importante alle vicende della formazione calcistica cittadina. Nella giornata di oggi non potrebbe essere altrimenti, visto l'appuntamento di portata storica in programma per questa stasera: "Provaci ancora Como: c'è il sogno della finale".

Nerazzurri e lariani si giocano tutto al ritorno a San Siro, visto che all'andata in terra comasca è finita 0-0. La formazione di Fabregas è reduce da un periodo di flessione in campionato - con 1 punto nelle ultime 3 giornate - e punta al riscatto oltre che alla conquista di una finale storica. L'avversaria sarà la vincente tra Atalanta e Lazio.