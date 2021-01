Toro, arriva Nicola. La Stampa: "Nel contratto il rinnovo è legato alla media punti"

"Nel contratto il rinnovo è legato alla media punti", titola l'edizione odierna de La Stampa sull'arrivo di Davide Nicola. L'ex tecnico del Genoa ha le idee chiare, ma la sua prima giornata al Toro è cominciata con il freno a mano tirato, trasformandolo in allenatore virtuale: confinato in tribuna al Filadelfia in attesa della risoluzione con il Genoa, arrivata in serata, e dell'esonero di Giampaolo, diventato ufficiale poco dopo. Particolare il contratto stipulato: fino al termine della stagione con rinnovo automatico se raggiungerà una salvezza convincente, cioè con una media di circa 1,5 punti a partita.