Tre vittorie in quattro scontri. Corriere dello Sport: "Gattuso sa come battere la Juventus"

Sedici punti nelle ultime 6 partite, 5 vittorie e un pareggio: questo il biglietto da visita con il quale il Napoli di Gattuso si presenterà oggi allo Stadium per la madre di tutte le partite, contro la Juventus. Il Corriere dello Sport si sofferma sui duelli tra Rino e i bianconeri: "Tre vittorie in quattro scontri. Gattuso sa come battere la Juventus". Lo scorso anno arrivò la vittoria per 2-1, poi il successo nella finale di Coppa Italia. L'unica sconfitta quest'anno in Supercoppa, mitigata pochi giorni dopo dalla vittoria per 1-0 con il gol su rigore di Insigne. Ora una sfida cruciale per la corsa Champions e non solo.