Trenta e lode. La Stampa: "L'Italia saluta Roma a punteggio pieno, 30 gare senza ko"

La Stampa in edicola questa mattina analizza la situazione che riguarda l'Italia. Gli Azzurri hanno battuto il Galles e sono passati agli ottavi ottenendo record che entreranno nella storia del nostro calcio. I discorsi su chi abbiamo affrontato e chi dovremo affrontare stanno a zero, gli avversari devono capire ancora dove è nascosta la chiave del nostro successo. La Nazionale ha giocato con le seconde linee (8 per la precisione) con Donnarumma, Bonucci e Jorginho unici titolarissimi. Verratti ha impiegato un po' ad accendere il motore e ritrovare i giri giusti, ma poi ha dimostrato di essere ritrovato servendo anche l'assist perfetto a Pessina, arrivato per sostituire Sensi, che al 39' ha sbloccato la gara. La storia finisce qui con un altra pepita finita nel setaccio del ct.