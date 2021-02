Trentalange al Corriere della Sera: "Social, donne e trasparenza per rilanciare gli arbitri"

vedi letture

"Social, donne e trasparenza per rilanciare gli arbitri": così Alfredo Trentalange, nuovo presidente dell'AIA, nel corso dell'intervista al Corriere della Sera. Il neo presidente ha svelato il suo piano, con tante novità, a partire dai social: "Dobbiamo imparare a usare i social e far conoscere la persona dietro ogni arbitro. E poi, escluse quelle che chiamano in causa il giudice sportivo, dare chiavi tecniche delle scelte". Il mondo degli arbitri potrebbe entrare nel futuro, pronta la rivoluzione Trenta(lange) punto zero. Spazio poi al possibile VAR a chiamata: "Siamo disponibili a essere un laboratorio permanente ma decide l'IFAB non l'AIA". Chiosa sul mondo arbitrale femminile: "Le donne sono avanti, l’alibi atletico non regge, sono multitasking, più brave per concentrazione e studio. Servono formazione e attenzione dedicata. E zero pregiudizi".