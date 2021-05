Un guerriero a Firenze. Corriere dello Sport: "Gattuso in viola, tifosi già pazzi per Ringhio"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio anche alla Fiorentina ed usa termini importanti per la scelta di Rocco Commisso di ingaggiare Gennaro Gattuso. Il presidente comincia dal calabrese il Rinascimento Viola dopo un lungo inseguimento senza mai mollarlo, particolare che gli ha permesso di battere la concorrenza. Ieri dopo pranzo è stata sancita l'intesa per un contratto da 2 milioni di euro annui fino al 2023, ma anche con rassicurazioni sul mercato, sulla squadra che verrà e con tanta soddisfazione di entrambe le parti compresi Barone, Pradè ed il figlio del patron Joseph Commisso. La presentazione avverrà solamente a inizio effettivo dell'avventura, ma intanto il tecnico ha già preso visione del programma di ripresa fissata per il 6-7 luglio prima di partire per Moena con Gattuso che metterà l'ultima parola sulle amichevoli.