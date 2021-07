Valentina Vezzali al QS: "Bravo Mancini, con lui il Paese è tornato a sognare"

"Bravo Mancini, con lui il Paese è tornato a sognare". Queste le parole di Valentina Vezzali al QS nell'edizione odierna. La sottosegretaria allo Sport ha spiegato come domenica saremo tutti uniti dal tricolore ed ha raccontato di aver confidato a Mancini che riaprire l'Olimpico era stato un assist importante per la Nazionale che poi ci ha fatto vivere belle emozioni. L'ex schermitrice ha poi dichiarato di non avere un calciatore preferito, ma di essere rimasta colpita dall'infortunio di Spinazzola che le è dispiaciuto molto. Infine un ulteriore plauso all'Italia: "Ci ha donato quello di cui necessitavamo. Gioia, entusiasmo, voglia di sentirci stretti attorno a qualcosa. La vittoria rappresenterebbe qualcosa di meritato dopo tanto soffrire, ma c'è un altro valore importante che è lo spirito di emulazione ovvero riportare i più giovani allo sport".