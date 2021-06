Ventura a Il Mattino: "Spalletti e il Napoli, questa è vera libidine"

"Spalletti e il Napoli, questa è vera libidine", titola stamane Il Mattino sulle parole dell'ex CT Gian Piero Ventura. "Ne sono felicissimo, innanzitutto per lui, perché dopo due anni di inattività credo abbia dentro una gran voglia, e poi per il Napoli perché è una piazza importante. Lo definirei un connubio stimolante, da libidine", esordisce così Ventura, che poi definisce così Spalletti: "E' uno che si aggiorna in continuazione, non lascia niente al caso. E a Napoli sarà molto stimolato dai giocatori, troverà un tasso tecnico elevatissimo. Avere così tanti talenti gli darà eccitazione".