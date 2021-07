Verso Belgio-Italia. Tuttosport: "L'Allianz sarà azzurro. La carica dei 10mila"

Sarà un Allianz azzurro quello che ospiterà il quarto di finale di Euro 2020 questa sera tra Italia e Belgio. Infatti dei 14.500 biglietti messi a disposizione, solo duemila saranno quelli venduti a tifosi belgi, che a causa delle restrizioni non potranno sostenere in massa Lukaku e compagni. Il restante dei biglietti, tolti quelli concessi a Figc per giocatori e sponsor, sarà quello che vedrà lo stadio tingersi di azzurro, fattore da non sottovalutare in una gara ostica come questa. Inoltre un pezzo di Italia lo si potrà trovare anche a "Casa Azzurri Itinerante", a Villa Flora, quartiere di Sendling, dove verranno installati dei maxi schermi per poter seguire la partita, in quella che viene definita "la città italiana più a nord d'Europa".