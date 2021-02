Verso il derby. Il QS: "L'Inter si gode Lukaku. Gazidis rinnova Ibra"

vedi letture

"L'Inter si gode super Lukaku. Milan, Gazidis rinnova Ibra". Questo il titolo che il QS nell'edizione odierna utilizza nel taglio laterale della prima pagina. Verso il derby i nerazzurri puntano tutto sul belga, mentre il dirigente rossonero esalta lo svedese e ammette: "Se lui e la famiglia vorranno perché non farlo continuare".

Juventus - C'è spazio anche per la Vecchia Signora nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano nell'edizione odierna con il titolo seguente: "Pirlo, l'Europa per condurre i bianconeri in Porto. Domani l'andata". Il tecnico non può sbagliare l'impegno europeo contro una squadra che sulla carta è inferiore. CR7 l'uomo che deve essere decisivo in queste notti.

Atalanta - "Muriel è l'uomo dei record: tra i goleador della panchina nella Serie A". Questo il titolo che il giornale utilizza nel taglio basso della prima pagina sui bergamaschi. Il colombiano entra quasi sempre a gara in corso e timbra il cartellino incidendo sul match come pochi sanno fare. Adesso però reclama più spazio e vorrebbe partire più spesso dall'inizio.