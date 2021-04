Zaniolo salta l'Europeo. Il Messaggero e le sue parole: "Ora punto al 2022"

La delusione sul volto di Nicolò Zaniolo dopo aver appreso che sarà costretto a saltare l'Europeo per via dell'infortunio rimediato in Nazionale lo scorso settembre era lampante - assicura Il Messaggero -, ma il classe '99 ha subito voluto sottolineare come il suo obiettivo ora sia conquistarsi la chiamata di Mancini per il Mondiale in Qatar. Tra i motivi che hanno concorso a far slittare il suo rientro c'è sicuramente il Covid, che lo ha tenuto a casa per venti giorni, impedendogli di recarsi a Trigoria per gli allenamenti. Una delusione cocente che, secondo il quotidiano, ieri l'ha reso intrattabile, tanto da spingerlo quasi a voler saltare l'allenamento di ieri. Dopo il controllo dal professor Fink la nuova tabella di marcia prevede altri allenamenti individuali: soltanto la prossima settimana potrà aggregarsi alla Primavera di De Rossi. Esclusi i contrasti per i primi tempi, poi si valuterà se forzare o meno a seconda dell'evolversi della situazione. Il ritorno in campo è previsto non prima di metà maggio, quando il campionato avrà già chiuso i battenti.