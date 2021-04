Zazzaroni sul CorSport: "Fatturato League. Chi ha i soldi vince la Champions"

"'I fatturati non vanno in campo e non segnano i gol' è una delle più grosse stupidaggini ascoltate, o lette, soprattutto nelle stagioni del Fair Play Finanziario". A scriverlo è Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del Corriere dello Sport sottolinea come sei delle otto partecipanti ai quarti di Champions League figurino ai vertici della classifica dei ricavi annui. "Parafrasando un antico proverbio popolare - prosegue Zazzaroni -, la Fatturato League dà il cappone al ricco e al povero l'appetito".