100 giorni all'Europeo. Tutto gira attorno a Toloi, Kean e Zaniolo: ecco chi rischia il taglio

A 100 giorni da un Europeo complicatissimo, partita di debutto Italia-Turchia l’11 giugno a Roma, tutto gira attorno a tre nomi che un anno fa sembravano out (oppure non erano neanche sul taccuino del c.t.): Toloi, Kean e Zaniolo.

Chi salta? - Probabilmente la lista di Mancini resterà in bilico fino all’ultimo: la deadline Uefa per i 23 nomi è la mezzanotte del 1° giugno. Ma già dalle tre gare di qualificazione mondiale di fine marzo, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania - sottolinea La Gazzetta dello Sport - avremo le prime risposte, essendo le ultime convocazioni prima di quelle per l’Euro. Risposte su Toloi che, diventato italiano, può essere convocato, e non c’è che questa occasione per conoscerlo in azzurro. Risposte su Kean diventato grande, in tutti i sensi, nel Psg. Più lunghi i tempi di Zaniolo. Con il loro recupero, il c.t. dovrà fare qualche taglio doloroso: il campionato non sta certo aiutando Di Lorenzo, Romagnoli, Sensi, Tonali e Bernardeschi.