13 gol A/R: Manchester United-Roma è la semifinale più prolifica di sempre in Europa League

Con i suoi tredici gol complessivi tra andata e ritorno, il doppio confronto tra Roma e Manchester United diventa la semifinale con più gol di sempre nella storia dell’Europa League.

Manchester United vs Roma is the highest-scoring Europa League semi-final ever! 😱#UEL pic.twitter.com/HD28DZyIBr

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 6, 2021