2,6 milioni di motivi per arrivare terzi anziché quarti: quanto vale il piazzamento in A

2,6 milioni di motivi per arrivare terzi anziché quarti. Nel campionato che volge al termine, sappiamo quanto pesi il piazzamento in Champions League: a seconda del club interessato, e del potenziale percorso europeo, si va dai 50 agli 80 milioni di euro come base di partenza. Non proprio spiccioli. Ma, anche al netto della partecipazione alla più prestigiosa competizione continentale, il piazzamento in classifica al termine della Serie A può determinare una certa differenza economica. Legata alla ripartizione dei diritti TV, che per la stagione attuale frutteranno circa 1,1 miliardi di euro ai 20 club del massimo campionato. Ripartiti al 50 per cento in parti uguali, per il 20 per cento in base al bacino di utenza, per il 15 per cento in base ai risultati storici e per un altro 15 per cento in base alla classifica. Proprio su quest’ultima si è focalizzata l’analisi di calcioefinanza.it, che ha fatto i conti in tasca alle 20 posizioni. Ecco quanto guadagna ciascuna squadra in base al piazzamento finale in graduatoria.

1. 23,4 milioni di euro;

2. 19,4 milioni;

3. 16,8 milioni;

4. 14,2 milioni;

5. 12,5 milioni;

6. 10,9 milioni;

7. 9,3 milioni;

8. 8,3 milioni;

9. 7,4 milioni;

10. 6,3 milioni;

11. 5,5 milioni;

12. 5 milioni;

13. 4,6 milioni;

14. 4,1 milioni;

15. 3,6 milioni;

16. 3,2 milioni;

17. 2,8 milioni;

18. 2,2 milioni;

19. 1,6 milioni;

20. 0,9 milioni.