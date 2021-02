-2 al Derby di Milano, Materazzi: "Devi esser disposto a morire in campo per i tuoi colori"

vedi letture

Lunga intervista al canale Youtube della Lega di A per Marco Materazzi. ""La cosa importante per questo campionato è che Milano sia tornata a regnare - riporta FcInternews.it- . Il derby milanese è bello perché è vissuto in totale tranquillità, ma poi in campo è sanguigno. La cosa bella del calcio è questa. Io sono sempre stato uno che ha vissuto il calcio in maniera forte e decisa, sanguigna. Non a caso tutti ricordano magari qualche mia scorrettezza, entrata, tackle. Nell’immaginario collettivo io ero l’avversario da eliminare a prescindere dal lato tecnico. Dall’altra parte c’erano giocatori che andavano fermati, prima di lasciare i tre punti devi essere disposto a morire in campo per i propri colori".