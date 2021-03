410 minuti, poi finalmente Lasagna: il primo gol e quel paragone con Milito tutto in salita

“In allenamento sto vedendo cose che raramente ho visto in carriera, forse con Diego Milito”. Così, Ivan Juric coccolava qualche tempo fa Kevin Lasagna, nuovo centravanti del suo Verona. Che ieri si è finalmente sbloccato: dopo 410 minuti di attesa e inseguimenti, è arrivato il primo gol con la maglia dell’Hellas, quello del definitivo 3-0 sul Benevento. E poi, nel post partita, la consapevolezza che quel paragone col Principe argentino è tutto in salita: “Mi onora, devo ancora lavorare tanto”.

Un centravanti era quello che mancava all’Hellas. I numeri, del resto, sono abbastanza evidenti: Kalinic non segna dal 10 gennaio ed è stato, fino a ieri, l’ultimo 9 degli scaligeri a gonfiare la rete. Anche ad allargare il campo, l’ultimo attaccante “vero” a fare gol del Verona era Colley, 31 gennaio. Una sterilità offensiva che stonava e stona non poco rispetto ai tanti gol arrivati da altri reparti, e anche alle ambizioni. Così, la rete di ieri può essere un tappo che va via: arrivato a gennaio e sempre schierato dal croato, Lasagna ha tanta fiducia da ripagare. E anche un paragone decisamente pesante da onorare: per arrivare a Milito, gli servirà parecchia strada. Ma intanto all’Hellas, e a Juric, i suoi gol faranno comodo. A patto di essersi sbloccato.