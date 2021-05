70 milioni il primo anno, 10 il secondo. Quanto ha speso la Fiorentina sul mercato con Commisso

Nel corso della conferenza stampa show di oggi, Rocco Commisso ha toccato più volte il tema economico, legato a bilancio, ricavi e soldi investiti nei due anni di presidenza della Fiorentina. Spese che, al netto di colpe e accuse, non hanno portato particolari benefici alla squadra se è vero com'è vero che nell'ultimo biennio la Fiorentina ha sempre e solo lottato per non retrocedere. Già, ma solo per il palco giocatori, quindi escludendo gli importanti (e sotto gli occhi di tutti) investimenti per acquistare il club e per dare il via alla costruzione del Viola Park, quanti soldi ha speso la sua Fiorentina sul mercato?

Pedro la ciliegina del primo anno - Il fiore all'occhiello del primo anno viola doveva essere Pedro. Acquistato per 14 milioni dal Fluminense, di lui non si ricordano neppure le movenze. 4 presenze in Serie A per un totale di 59 minuti giocati, il brasiliano è stato immediatamente riconosciuto come errore tecnico e rispedito in patria, al Flamengo (per 12 milioni pagabili in 3 anni). Con lui arrivarono anche (fra l'estate e gennaio) Kouame, Boateng, Lirola, Pulgar, Duncan, Igor e Cutrone (senza contare i prestiti o gli arrivi a zero). Per un totale che, senza scendere nel dettaglio del singolo, superò i 70 milioni di euro (molti dei quali usciti dal portafogli solo l'anno successivo con i riscatti dei prestiti iniziali). Di questi, oggi, molti hanno già lasciato Firenze. Qualcuno è poco più che un rimpiazzo. Il solo Pulgar è quello che si è ritagliato un ruolo da titolare.

Gennaio inutile al secondo anno - La seconda sessione estiva della Fiorentina di Commisso coincise col Covid, anche da qui la scelta di limitare gli investimenti (comunque già messi in ponte nelle precedenti finestre). Il colpo più significativo, senza considerare gli arrivi a paramentro zero o in prestito, fu Lucas Martinez Quarta, pagato 6 milioni dal River Plate. A gennaio, invece, la Fiorentina a caccia di rinforzi salvezza ha chiuso 3 acquisti: Rosati a zero dal Torino come terzo portiere, Malcuit in prestito dal Cagliari e Aleksandr Kokorin dallo Spartak Mosca per 4,5 milioni di euro. Per un totale sulla stagione di poco superiore ai 10 milioni di euro. L'argentino ex River ha trovato spazio e dato segnali positivi per il futuro, gli altri 3 insieme hanno collezionato poco più di 300 minuti complessivi in campo.