Roma, Wesley in campo col Flamengo: "Concentrato al 100%, ma se dovessi partire..."

vedi letture

Mai come in questo momento il massimo campionato brasiliano sta attirando l'interesse di tifosi e dirigenti della Roma. In serata, infatti, era in programma la sfida tra Flamengo e San Paolo. la formazione rossonera vanta un giocatore da tempo nei radar giallorossi, ovvero Wesley. Si vociferava che l'esterno classe 2003 - tolto dal club dalla locandina dedicata al match - non partisse dal primo minuto.

Invece, eccolo partire dall'inizio e risultare anche decisivo, con l'assist per l'1-0 di Araujo in una partita poi vinta dal Flamengo per 2-0. Nel corso dell'intervallo, ha rilasciato anche un'intervista in cui ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue parole, riportate da Vocegiallorossa: "Dipende dal consiglio di amministrazione, dal Flamengo e dai miei agenti. La mia mente è concentrata al 100% qui. Se dovessi giocare altre 15 partite, ne giocherei altre 15. Se fosse la mia ultima partita, sarei molto contento anche io".

Wesley, dunque, mostra sia grande professionalità rispettando fino in fondo la maglia che sta ancora indossando ma anche il desiderio non troppo celato di provare una nuova esperienza. La Roma, nel frattempo, attende fiduciosa: L'accordo con il giocatore c'è già, ora si cerca l'intesa con il club brasiliano che chiede tra i 25 e i 28 milioni di euro. Il diretto interessato, nel frattempo, ha già rifiutato altre offerte voglioso di sbarcare nella Capitale.