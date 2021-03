79 giorni per la decisione finale su Juve-Napoli. Per Lazio-Torino questo tempo non c'è

Dal 4 ottobre, giorno in cui il Napoli non si presentò Allianz Stadium, al 22 dicembre, giorno in cui il Collegio di Garanzia del CONI decise che Juventus-Napoli si sarebbe dovuta giocare. Sono serviti 79 giorni alla Giustizia Sportiva per decidere che quella partita valida per la terza giornata della Serie A 2020/21 andava rigiocata, che non era giusto assegnare il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri.

Un dato da non sottovalutare oggi, con Lazio-Torino che sta prendendo esattamente la stessa piega. Stasera all'Olimpico di Roma la Lazio fa sapere che sarà sul rettangolo verde di gioco: ha diramato la lista dei convocati, prepara la partita come un normale giorno gara, pur con la consapevolezza che stasera non si giocherà. Proprio come fece la Juventus lo scorso 4 ottobre.

Quale sarà il finale di questa vicenda è quindi già scritto, perché c'è un precedente che ha già fatto giurisprudenza. Ma la differenza rispetto ad allora sono i tempi: perché Juventus-Napoli era gara valida per il terzo turno di campionato, mentre Lazio-Torino sarà valida per la 25esima giornata. Questo vuol dire che, dovesse stasera scattare lo stesso iter e dovesse seguire gli stessi tempi, una decisione su questa partita arriverà tra 79 giorni, ovvero il 20 maggio. Ovvero tre giorni prima dell'ultima giornata e con un Europeo alle porte. A quel punto, sarebbe impossibile pensare a una data per recuperare la partita.

Può davvero andare a finire così? Non è scontato, ma non è nemmeno da escludere. Perché in teoria sia il Giudice Sportivo, ma soprattutto la Corte Sportiva d'Appello della FIGC, sapendo che il CONI darebbe poi ragione al Torino potrebbero emettere una sentenza diversa rispetto a quella emessa per Juventus-Napoli (3-0 a tavolino). E questo accorcerebbe la tempistica per arrivare a una soluzione.

Ma visto che a ricorrere possono essere ambi le parti, dovesse già il Giudice Sportivo non dare il 3-0 a tavolino o, invece, ribaltare questa decisione già la Corte d'Appello, a quel punto a fare ricorso al CONI potrebbe essere la Lazio. E i tempi a quel punto resterebbero pressoché gli stessi.

Ecco perché è fondamentale arrivare a un accordo, come è stato per Torino-Sassuolo. Oltre ad essere sostanzialmente inutile, perché l'esito è già scritto, non c'è il tempo materiale per seguire lo stesso iter di Juventus-Napoli: 79 giorni, dalla sera della gara non disputata alla sentenza definitiva del Collegio di Garanzia del CONI.