9 vittorie con almeno 4 gol segnati. In Europa solo il Bayern Monaco meglio dell'Atalanta

Il 5-0 dell'Atalanta sul Bologna di domenica sera rappresenta il nono risultato con almeno un poker segnato dagli uomini di Gasperini in questo campionato. Un numero che già da solo sottolinea la forza offensiva della Dea, ma che se paragonato ai numeri delle big europee assume ancora più peso. Meglio dell'Atalanta, in tal senso, ha fatto solo il Bayern Monaco che in questo campionato ha concluso 10 gare con 4 o più gol segnati. In Italia si avvicina il Napoli con 8, stesso numero del Barcellona di Leo Messi e del PSG di Neymar e Mbappé. Il Manchester City dominatore della Premier è fermo a 6, l'Inter che sta per vincere lo Scudetto a 5. A riportarlo è L'Eco di Bergamo.