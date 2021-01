A Pirlo non basta neanche CR7: Juve-Genoa è 2-2 al 90'. Si va ai supplementari

Supplementari a Torino, il risultato tra Juventus e Genoa è di 2-2 al 90’. Concluso in vantaggio il primo tempo, la Vecchia Signora è rimasta sostanzialmente negli spogliatoi dell’Allianz Stadium. La ripresa è così tutto appannaggio dei rossoblù, al netto di un paio di infruttuose iniziative di Morata. La traversa da fuori di Marko Pjaca è il preludio al gol del pareggio di Filippo Melegoni, una gran rete arrivata come una doccia fredda per i bianconeri a un quarto d’ora dai supplementari. Poco e nulla in 45’ per la squadra di Pirlo, che riceve la visita dei fantasmi dei secondi tempi di inizio stagione e nel finale è costretto a scomodare Cristiano Ronaldo, buttato dentro al posto di Wesley Gasolina per cercare l’assalto finale ed evitare 30 minuti che peseranno sulle gambe in vista del derby d’Italia. Nulla da fare, si va ai supplementari.