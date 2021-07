A Trigoria ecco l’effetto Mou: dai dipendenti ai Primavera, tutti vogliono lavorare con lo Special One

Tutti pazzi di Josè. E non poteva essere altrimenti dopo l’annuncio del 4 maggio che ha scosso il mondo del calcio. I tifosi giallorossi hanno aspettato quasi due mesi prima di vederlo sbarcare a Trigoria e il primo abbraccio è stato anche ben oltre le aspettative dello stesso Special One. “Non merito tutto questo perché non ho ancora fatto nulla” ha detto Mourinho nel corso della sua prima intervista, ma non solo la tifoseria è entusiasta del suo arrivo. Tutti lo sono: dai dipendenti di Trigoria ai giocatori, passando per la dirigenza. In questi giorni di quarantena light sta girando molto per il centro sportivo fermandosi sempre a chiacchierare con le persone che incontra, cercando di scoprire anche il loro ruolo all’interno del Fulvio Bernardini. Chi lo ha conosciuto lo ha descritto come cordiale e alla mano, insomma non fa pesare il fatto di essere uno degli allenatori più vincenti della storia recente del calcio. I calciatori anche hanno iniziato a conoscerlo. Chi prima, come Zaniolo, Smalling e tutti quelli che erano stati convocati con qualche giorno d’anticipo, e chi dopo come Mancini, Dzeko, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Soprattutto con i senatori della squadra il faccia a faccia non è stato di solo qualche minuto, vedi quello con il centravanti bosniaco durato oltre un’ora lunedì. Un primo incontro volto a capire anche la volontà e con che testa il calciatore, dopo un anno difficile e tante voci di mercato, si appresta a vivere la nuova stagione. Anche i Primavera, convocati per tamponi e test fisici, hanno avuto modo di scambiare due battute con l’allenatore e tra i più giovani è dove scorre maggior entusiasmo per l’arrivo dell’ex Tottenham. Tripi, ad esempio, una volta conosciuto Mourinho è corso dal padre fuori dai cancelli di Trigoria per raccontare l'incontro. “Che ti ha detto?” ha chiesto il papà del ragazzo. “Ha detto che mi aspetta in ritiro” ha replicato visibilmente euforico Tripi. Un entusiasmo che porterà nei giorni d’allenamento a Trigoria con la speranza di essere aggregato alla prima squadra. D’altronde da quest’anno la rosa della Roma sarà composta da 4 Primavera, di cui uno è già certo ed è Darboe. Per gli altri sarà decisiva la pre-season, ma una cosa è certa: l’effetto Mou è scattato anche dentro Trigoria. Tutti vogliono lavorarci e sarebbe piaciuto molto anche a Spinazzola che ieri era già a Roma dopo l'operazione in Finlandia. Non appena rientrato da Turku è passato da Trigoria dove ha conosciuto anche lui Mourinho. Al telefono lo aveva già rincuorato, ieri ci ha scambiato un paio di battute per provare a tirarlo su di morale. Certo Leo si aspettava tutt'altra estate.