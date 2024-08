Abraham, accelerata West Ham: la Roma abbassa le richieste? Le cifre

Il futuro di Tammy Abraham potrebbe presto schiarirsi, dopo un'estate lunga e fatta di rumors e approcci vari. Nella mattinata di oggi infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, si sono intensificati i contatti tra la Roma ed il West Ham, con l’obiettivo di chiudere l’affare entro pochi giorni. La richiesta della squadra giallorossa è calata rispetto ai 25-28 milioni di cui si parlava, anche se non di molto: ora le parti parlano di 22-23 milioni. Il club londinese è pronto ora alla prima offerta ufficiale che arriverebbe a 20 milioni.

Cifra questa non tutta cash: l'attaccante potrebbe partire con la formula del prestito con facile obbligo di riscatto. Un ruolo decisivo nella trattativa lo giocherebbero le condizioni in cui scatterebbe tale obbligo: da una parte chiaramente Ghisolfi lo vorrebbe veder garantito, dunque alla prima presenza ufficiale del giocatore con gli Hammers.

E il giocatore? No ad Arabia, ok alla Premier - Abraham avrebbe preferito restare in Italia ed aveva inizialmente spinto per andare a lavorare con Paulo Fonseca al Milan. Ora, tramontata l'ipotesi rossonera, il giocatore ha dato l'ok al ritorno in Premier. Ha fretta anche la squadra di Lopetegui che comincia a pensare ad un sostituto per Antonio, con il solo Fulkrug che è arrivato in estate e che non può reggere il peso dei gol da solo. La Roma potrebbe dare il via libera già domani ed evitare di utilizzare stasera Abraham contro l’Empoli per evitare infortuni come accadde il 4 giugno 2023 contro lo Spezia.