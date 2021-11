Abraham: "Con Mourinho posso crescere. Non sono soddisfatto di quello che ho fatto finora"

vedi letture

Tammy Abraham è stato protagonista nella vittoria della Roma contro lo Zorya, arrivata anche grazie a una sua doppietta (una rete in rovesciata): "Mourinho è molto importante per me, ha allenato i migliori attaccanti e con lui posso crescere. Voglio dare il massimo. Il mio momento? Non sono soddisfatto di quanto fatto finora, conosco le mie qualità e so quello che posso dare alla squadra. Stasera però sono felice", ha detto l'attaccante inglese a DAZN.