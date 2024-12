Accostato a mezza Serie A, tutto fa pensare all'esordio italiano di Casadei a gennaio

In Serie A non lo abbiamo ancora mai visto all'opera, ma su Cesare Casadei c'è più o meno da sempre una certa curiosità e attenzione. 'Colpa' sicuramente dei 20 milioni di euro, bonus compresi, che il Chelsea ha messo sul piatto nell'estate del 2022 per convincere l'Inter a lasciarlo andare, quando ancora non aveva fatto altro di diverso dalla Primavera e aveva zero presenze da professionista.

Dopo questo mercato di gennaio però potrebbe arrivare il momento buono per vedere Casadei giocare in Serie A. Per evitare un Verratti-bis, sosterrà qualcuno. Di squadre alla ricerca di centrocampisti da aggiungere alla propria rosa ne troviamo diverse nel nostro campionato e non è un caso che il nome del classe 2003 ex Inter sia già comparso più volte nelle cronache di mercato.

Ci pensa il Monza, per esempio, che tramite Galliani si è mosso in anticipo di settimane nel tentativo di anticipare le altre papabili pretendenti. Basterà? Forse no, considerando che la lista si ingrossa col passare dei minuti, neanche dei giorni. Dopo poco si sono infatti aggiunte Genoa e Como, per esempio, e occhio anche alla Fiorentina che lo seguiva già dall'estate, o alla Lazio. C'è chi sussurra che anche il Torino lo avrebbe messo nel mirino e stia lavorando sotto traccia per prenderlo e regalargli la vetrina del debutto in Serie A. Voci di corridoio sul Milan, almeno per il momento, non trovano invece conferme.