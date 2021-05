Acerbi: "L'arbitro Maresca oggi doveva avere più personalità. Vlahovic? Presto in una big"

Francesco Acerbi, difensore biancoceleste, ha commentato così la sconfitta di Firenze a Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, loro provavano a ripartire con giocatori di qualità e non volevano farci giocare dentro. Hanno fatto la loro partita con carattere e agonismo, erano cattivi. Ci lasciavano spazio, le nostre occasioni le abbiamo avute ma nel secondo tempo ci siamo innervositi, non abbiamo avuto lucidità e non abbiamo ribaltato la situazione. Questa partita andava vinta. Vlahovic? Fisicamente è forte, è il suo anno, può diventare un ottimo attaccante. Ce ne sono di più forti, ma tra qualche anno può giocare in un grande club. Gli serve continuità, sta facendo ottime cose ed è forte come giovane, ma dipenderà da lui. Champions? Noi dobbiamo vincerle tutte e sperare che gli altri sbaglino, si complica tanto ma non è perso nulla. Ci sono meno possibilità, se facciamo un altro passo falso è finita veramente. Perdite di tempo? Non abbiamo giocato, noi eravamo pochi lucidi, tanti falli, loro stavano giù parecchio e l’arbitro Maresca doveva avere più personalità. Non solo i falli, anche le proteste, andavano in dieci intorno all’arbitro. Comunque merito alla Fiorentina per il risultato".