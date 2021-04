Ad oggi chi va in Champions? Chi in Europa League? Chi in Conference? Tutte le combinazioni

vedi letture

La UEFA dalla prossima stagione cambia volto. Con la riduzione delle squadre che parteciperanno all'Europa League - da 48 a 32 - e con l'esordio della Conference League, cambia anche la divisione delle squadre che parteciperanno alle competizioni europee. In Europa League, ad esempio, andranno solo due squadre italiane: la quinta classificata e la squadra vincitrice della Coppa Italia. Se però quest'ultima si qualificherà alla prossima Champions, ecco che ad esser presa in considerazione sarà la sesta. E poi c'è la Roma, che dovesse vincere l'Europa League avrebbe automaticamente accesso alla Champions.

Tante quindi le combinazioni. Facciamo un passo indietro, partendo dall'attuale classifica.

Inter 76 punti

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58 (una gara in meno)

Roma 55

Sassuolo 49

Ecco le qualificate allo stato attuale - In questo momento, Inter, Milan, Atalanta e Juventus sono le squadre italiane qualificate alla prossima Champions League. Essendo Juventus e Atalanta tra le prime quattro la finale di Coppa Italia non sposterà gli equilibri, con Napoli e Lazio in Europa League e la Roma qualificata per la prima edizione della Conference League.

E se Atalanta o Juve vincono la Coppa Italia e non arrivano tra le prime quattro? La squadra vincitrice della Coppa Italia ha automatico accesso all'Europa League. Quindi, se una tra Atalanta e Juve non arriva tra le prime quattro ma vince la Coppa va in Europa League insieme alla quinta classificata (o alla sesta se saranno loro a concludere il campionato al quinto posto). Scorrendo la classifica, la sesta o la settima (a seconda del posto in classifica della vincitrice della Coppa Italia) in Conference League.

E se la Roma vince l'Europa League? Sarebbe lo scenario migliore per il calcio italiano. Vorrebbe dire, di fatto, conquistare un posto in più nelle competizioni europee. Supponiamo, ad esempio, che la classifica attuale sarà anche quella finale con la Roma vincitrice dell'Europa League. A quel punto, i giallorossi andrebbero in Champions insieme alle prime quattro (Inter, Milan, Atalanta e Juventus), il Napoli e la Lazio in Europa League e il Sassuolo in Conference League.