Inter e Atalanta tornano a parlarsi: Ederson sempre gradito a Milano. In difesa piace Kim

Inter e Atalanta tornano a parlarsi, ma non per Ademola Lookman. L'affare Zalewski non ha portato a nuovi sviluppi per l'attaccante nigeriano, ma potrebbe regalare un ritorno di fiamma su un vecchio obiettivo dei vice campioni d'Italia. L'Inter ha individuato la nuova priorità a centrocampo, e Manu Koné resta un nome spendibile, ma il nome che può tornare d'attualità è quello di Ederson.

Il brasiliano dell’Atalanta è considerato da Chivu e dalla dirigenza il prototipo ideale: centrocampista completo, capace di unire aggressività e qualità. Era stato individuato già come possibile erede di Calhanoglu in caso di partenza del turco e ora resta in cima ai pensieri della dirigenza. Operazione tutt’altro che semplice: Ederson è valutato più di Lookman e i Percassi non hanno intenzione di cederlo, ma l'affare Zalewski certifica i buoni rapporti tra i due club. Tra le piste alternative, la più abbordabile continua a portare a Mandela Keita del Parma, già allenato da Chivu.

Sul fronte difesa, resta incerta la posizione di Pavard: sirene dal Barcellona e dal Lille, con l’Inter disposta a valutare offerte intorno ai 20 milioni. In caso di addio, arriverebbe un nuovo braccetto, ma la dirigenza vuole comunque inserire un centrale di spessore: piacciono Kim Min-jae, Upamecano e Kiwior.