Guido Vaciago: "Vlahovic? Milan o Milan, bella grana per la Juve"

Oggi alle 09:13
di TMWRadio Redazione

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Queste le sue parole:

Nico Gonzalez può lasciare la Juventus?
“L’Atletico Madrid non vuole pagare 30 milioni per Nico Gonzalez e questo frena Zhegrova. Il kosovaro era stato devastante nella sfida di Champions League contro la Juventus. Tudor spera di risolvere la questione Nico Gonzalez, la Juve quest’anno sta cercando di curare un aspetto economico della campagna acquisti per chiudere questa fase del mercato senza aver esagerato con le spese. È un tema che riguarda molte squadre in Serie A, molto giocatori che dovrebbe vendere sono invendibili come Douglas Luiz, anche se spuntano continuamente nuovi voti”.

Che novità ci sono con Vlahovic?
“Vlahovic è una bella grana, a occhio o è Milan o è Milan. Non si sono fatte avanti altre squadre, poi in questi ultimi 15 giorni può succedere di tutto. Vlahovic non ha ricevuto offerte, a noi risulta che Allegri continua a sognarlo e Vlahovic andrebbe di corsa al Milan. I rossoneri stanno però lavorando su Hojlund, cosa succederà? La Juve sta andando su Kolo-Muani per mandare un messaggio a Vlahovic, facendo capire che di fatto non giocherà mai se dovesse rimanere per andar via a zero. Non verrà messo fuori rosa, andrebbe regolarmente in panchina ma giocherebbe pochissime partite, ancor meno da titolare. Questo metterebbe a rischio il suo mondiale e l’interesse del mercato tra un anno. La speranza della Juve è che il Milan non chiuda Hojlund e possa poi tornare su Vlahovic”.

Come sta nascendo il Torino di Baroni?
“Serve un centrocampista, un giocatore in grado di fare da regista per organizzare il gioco. Credo che stia nascendo un Toro forte, un giocatore come Simeone lo vedo come un grande upgrade. Viene da un’esperienza a Napoli dove ha fatto molto bene, anche se è stato un comprimario. Credo che uno come Simeone con i gol che ha fatto nei due Scudetti del Napoli, pochi ma molto pesanti, abbia fatto la differenza. Il Cholito è un bell’acquisto, il destino del Toro lo capiremo con il rientro di Zapata. Con Simeone, Adams e Zapata il Torino ha tre attaccanti di grande livello, se dovesse aggiungere Asllani chiuderebbe una campagna acquisti di altissimo livello. Anche Nicolussi Caviglia può far bene a Torino, ha giocato una grande stagione con il Venezia. È un ragazzo meraviglioso e credo sia un giocatore perfetto per il Toro. Se si vuole fare quel salto di qualità e lottare per un posto in Europa forse Asllani ha qualcosina in più rispetto a Nicolussi Caviglia, vista l’esperienza a un livello più alto che può portare un giocatore come Asllani”.

