Addio a Giovanni Lodetti, leggenda rossonera che vinse tutto. Domani Milan col lutto al braccio

Lutto nel mondo del calcio, che perde uno dei protagonisti degli anni d'oro del Milan degli anni '60. Giovanni Lodetti si è spento quest'oggi, all'età di 81 anni, lasciando un vuoto nei cuori rossoneri e non solo: "Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta", il messaggio del Milan. Già, "Basletta", come veniva chiamato per il mento pronunciato.

Considerato, all'epoca, il gregario di Gianni Rivera, Lodetti è stato un mediano ben sopra la media. E la carriera personale è lì a dimostrarlo: due scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe, una Coppa Intercontinentale e una Coppa Italia con la maglia del Milan. Ma non solo. Ma non solo, è stato anche protagonista con l'Italia, vincendo il titolo europeo nel 1968. Insomma, un calciatore che ha vinto tutto quello che si poteva vincere.

Inoltre, Lodetti collezionò 132 presenze con la Sampdoria tra il 1970 ed il 1974. Classe 1942, approdò a Genova dal Milan nel '70 in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. Giocò ben 129 partite consecutive, buona parte della quali con la fascia da capitano. E proprio domani, il Milan lo ricorderà in occasione della gara di San Siro contro l'Hellas Verona: verrà infatti osservato un minuto di silenzio con foto sul maxi schermo. I rossoneri inoltre giocheranno con il lutto al braccio.