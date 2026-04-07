Addio a Mircea Lucescu, Ceferin: "Intelletto raro, un vero originale del gioco"
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Il calcio europeo si ferma a ricordare Mircea Lucescu. A poche ore dalla notizia della scomparsa del tecnico rumeno, avvenuta oggi all'età di 80 anni, arriva il cordoglio ufficiale della UEFA.
Il presidente dell'organismo europeo, Aleksander Ceferin, ha voluto rendere omaggio a Lucescu con parole che ne tratteggiano la figura ben oltre i risultati sportivi:
"Il calcio europeo piange Mircea Lucescu. La UEFA ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del grande tecnico rumeno, avvenuta oggi a Bucarest all'età di 80 anni. Il presidente UEFA Aleksander Ceferin lo ha omaggiato come "uno dei veri originali del gioco — un uomo di raro intelletto calcistico, straordinaria dignità e passione".
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