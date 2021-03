Ag. Gabbiadini: "Il rinnovo con la Sampdoria è a buon punto, c'è volontà da entrambe le parti"

vedi letture

"Gabbiadini? Con la Sampdoria esiste un feeling che parte da lontano, dalla prima esperienza a Genova. È un rapporto profondo, viscerale con i tifosi, si trova benissimo qui ed è felice che sia sempre stati apprezzati la sua serietà e il suo valore". Parla così Silvio Pagliari, agente dell'attaccante blucerchiato, ai microfoni di Sampdorianews.net: "Non fa mai le cose con troppa enfasi, dà priorità al lavoro, è una persona pratica, con l'ambiente Sampdoria è un binomio che funziona su basi comuni. In questi mesi ha sentito la vicinanza del mister, l'intero staff tecnico, il Ds Osti e il Presidente Ferrero, si sono sentiti spesso. La considerazione è sempre una gran bella cosa.

"Quando è partito dal Southampton - continua Pagliari - esistevano anche altre possibilità per tornare in Italia, ma ha preferito la Sampdoria, un ambiente che gli ha sempre voluto bene, alla soglia dei 28-29 anni si fanno considerazioni di un certo tipo. Anche a gennaio quando era fermo sono arrivate offerte dopo altre importanti della scorsa estate, a testimonianza del fatto che Manolo non passi mai di moda. Stiamo discutendo il prolungamento del contratto con la Sampdoria, penso che siamo a buon punto, da entrambe le parti esiste la volontà di proseguire insieme, con la quale si supera qualsiasi ostacolo e in questo caso non ne vedo nessuno. Sono fiducioso".