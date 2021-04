Ag. Hysaj: "Se andrà via, sarà il Napoli a rimetterci. Maggio decisivo, lavoriamo a 4-5 opzioni"

Elseid Hysaj ha il contratto in scadenza a fine stagione, tra poco più di due mesi, e il suo rinnovo col Napoli oggi pare difficile. Ma non impossibile.

Mario Giuffredi, agente del terzino albanese, ne ha parlato così ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Hysaj è stato fondamentale per la vittoria del Napoli contro la Lazio: quando ha recuperato quella palla su Lazzari senza fare fallo, ha dato agli azzurri la possibilità di vivere quell'episodio fondamentale per vincere la partita. Il futuro? Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia. Sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà Napoli, sarà il Napoli a rimetterci, ma sul suo futuro, così come su quello di mister Gattuso, non si può mai sapere. Ci sono 4-5 situazioni sulle quali stiamo lavorando per Hysaj, 2-3 in Italia e un paio all'estero", le sue dichiarazioni sul giocatore accostato tra le tante anche al Milan.